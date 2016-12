Miss America, in gara una ragazza autistica

- Alexis Wineman, Miss Montana 2012, sarà la prima concorrente autistica del concorso Miss America. "Crescendo - ha raccontato la 18enne - non sono mai stata veramente interessata agli spettacoli e ai concorsi. Ho pensato che non sarei mai stata in grado di partecipare". Ma poi ci ha riflettuto bene e ha deciso di mettersi alla prova e di superare i propri limiti.

"La normalità non è una condizione secca e univoca - ha spiegato Alexis. - Per me essere normale è convivere con l'autismo." Non è la malattia a fare le persone, insomma. Alla ragazza è stato diagnosticato un disturbo dello sviluppo e la sindrome di Asperger all'età di 11 anni.

Questo non le impedisce però di svolgere una vita quasi normale e di correre per la fascia di Miss America 2013. Adesso Miss Montana vuole sfruttare la partecipazione al concorso di bellezza per aumentare la consapevolezza collettiva e personale sulla sua malattia.

In un video di auto presentazione spiega perché vorrebbe ricevere la fascia di più bella degli Stati Uniti e perché non vuole farsi fermare da niente: "Non è la malattia a fare le persone, io mi definisco e mi presento da sola, a prescindere dall'autismo".