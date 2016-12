Tokyo, lo chef consiglia... i suoi genitali

foto Dal Web Correlati Lo chef consiglia... i suoi testicoli 08:36 - Mao Sugiyama è un artista giapponese che ama descriversi come "asessuato", per sottolineare il suo non riconoscersi né con uomini né con donne. La sua ultima impresa, che ha fatto il giro del web, è stato il banchetto che ha organizzato a Tokyo. Piatto forte della cena? I suoi genitali. - Mao Sugiyama è un artista giapponese che ama descriversi come "asessuato", per sottolineare il suo non riconoscersi né con uomini né con donne. La sua ultima impresa, che ha fatto il giro del web, è stato il banchetto che ha organizzato a Tokyo. Piatto forte della cena? I suoi genitali.

Tutto inizia con un tweet: "Offro i miei genitali maschili (pene, testicoli, scroto) come pasto per 100.000 yen ... Li preparerò seguendo le preferenze del compratore". Inutile dire che il menù ha trovato estimatori: sei le persone che hanno deciso di dividersi l'irripetibile pasto.



Pochi giorni dopo il suo 22esimo compleanno, Mao Sugiyama si è sottoposto all'operazione per l'asportazione dei genitali e appena tornato in forze la cena è stata servita.



Soddisfatti i partecipanti, che hanno apprezzato gli accostamenti. Pare infatti che pene, testicoli e scroto ben si accompagnino con champignon e prezzemolo.