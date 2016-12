La modella dimagrisce troppo? Licenziata

- Non capita spesso che una modella che perde peso venga licenziata dalla sua azienda. E invece è successo. Ricki Lee Coulter, per anni testimonial della collezione di lingerie Hold me Tight, è stata sostituita dall'azienda perchè: "non aveva più le sue curve".

Una delle case di moda principali in Australia è alla ricerca di una nuova modella perchè la testimonial Ricki Lee Coulter non è più adatta a rappresentare lo spirito della Hold me tight, una collezione di indumenti intimi per le donne "che vogliono abbracciare le loro curve".

La Coulter è dimagrita così tanto che da una taglia 14 (la 46-48 in Italia) è passata a una 8 (40 in Italia) e perciò "ha perso le caratteristiche che incarnavano il mood dell'azienda".

La modella è diventata testimonial per il gruppo australiano nel 2008 e per quattro anni è stata il volto dell'abbigliamento intimo per donne dalle curve generose.

Ricki, l'anno scorso, ha iniziato a seguire una nuova dieta e un regime di fitness che in poco tempo ha totalmente trasformato il suo corpo. Per questo motivo la compagnia Hold Me ha fatto sapere: "lo slogan della nostra campagna è 'queste curve sono un'opera d'arte'. Chiunque abbia visto Ricki ora sa che non è più così".

La modella non ha ancora commentato la notizia del licenziamento mentre sembra ancora pienamente convinta del suo nuovo regime alimentare basato su una dieta ipocalorica senza carboidrati. "Una volta che inizi non è così difficile continuare. Per esempio se voglio degli spaghetti alla bolognese, metto il ragù su dei broccoli lessi e sostituisco così la pasta. Il sapore è altrettanto buono se non migliore".