Chrome batte Internet Explorer e diventa il browser più utilizzato al mondo

La grande G è riuscita in un’impresa che fino a poco tempo fa sembrava impossibile, ha tolto il primato telematico al browser firmato Microsoft. Una svolta importante che rappresenta un cambio storico per il web e testimonia come la compagnia di Bill Gates, anno dopo anno, abbia visto inabissare il suo successo e non abbia saputo stare al passo con i competitors nati di recente sempre più innovativi e agguerriti.

Solo nel 2003, Internet Explorer controllava il 95 % del mercato mondiale, praticamente ne aveva il monopolio. Solo un anno fa già si era registrato un forte calo e il browser Microsoft si era fermato al 43% mantenendo comunque il podio rispetto agli altri sistemi e seguito da Mozilla Firefox al secondo posto con il 29%. Il giovane Chrome, nato nel 2008, l’anno scorso era ancora molto indietro con solo il 19% degli utenti.

In soli dodici mesi Chrome ha sbaragliato la concorrenza anche grazie alla capacità di integrarsi con i servizi Gmail.

Sul campo mobile, invece, si registra un altro primato. Safari, il browser della Apple detiene il 70% del mercato e si conferma leader nel settore degli smartphone grazie alla diffusione degli Iphone.