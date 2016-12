In Ucraina la donna trasformata in Barbie

- Nonostante abbia più di 50 anni la Barbie fa impazzire ancora centinaia di ragazzine. Non ci credete? Chiedete a Valeria Lukyanova, la modella 21enne ucraina che ha deciso di trasformarsi in una bambola vivente. A guardare le sue centinaia di foto caricate in rete si possono notare gli interventi che la fanno somigliare al giocattolo della Mattel più venduto al mondo.

Capelli lisci e biondi, pelle color avorio, grandi occhioni da cerbiatta e bocca carnosa. A questo si aggiunge un giro vita da urlo, certo un po’ sproporzionato rispetto all’espolsivo decolleté. Il tutto grazie alla chirurgia estetica costata, secondo l’Huffington Post, più di 800mila dollari.

Valeria dice di essere la persona più conosciuta della Russia. Ma nonostante le proporzioni da bambola, gli utenti del web non sembrano apprezzare. “Non è solo brutta, ma ridicola”. Qualcuno solleva il dubbio che si tratti di una persona in carne e ossa o piuttosto di una creazione di Photoshop. Ma nel caso fosse una "doll girl" non sarebbe il primo caso. Come dimostra la storia di Sarah Burge, soprannominata la "real-life Barbie" dalla Bbc nel 2009 dopo aver speso 500mila sterline dal chirurgo plastico.