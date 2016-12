Vuoi sposarmi? Proposte e reazioni estreme

22:12 - Tanto amore e romanticismo e un bacio hot, nonostante il ghiaccio dello stadio di hockey... Nel primo video una coppia lesbica si giura eterno amore nel bel mezzo di una partita in Canada. Con tanto di anello e richiesta fatta in ginocchio. Didascalica la mascotte della squadra, che solleva un cartello per spiegare che la richiesta è andata a buon fine.

Nel secondo caso le intenzioni sono le stesse. E' una ragazza a chiedere al suo uomo di sposarlo: "Ci conosciamo solo da due settimane ma sono state le più belle della mia vita." Ma lui non sembra pensarla allo stesso modo e la reazione di lei è davvero incredibile! Sarà vero oppure è un video fake?



Proposta lesbo alla partita di Hockey