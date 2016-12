Usa, Obama ospita piccoli scienziati e si mette a sparare marshmallow alla Casa Bianca

00:34 - Barack Obama ha testato una nuova arma dell'arsenale degli Stati Uniti, un cannone in grado di sparare a grande distanza marshmallow, i famosi dolcetti appiccicosi americani. E' accaduto alla Casa Bianca, durante la giornata nella quale il presidente ha ospitato i piccoli scienziati americani che gli hanno mostrato le loro invenzioni. "Il Secret Service si arrabbierà con me per quello che sto facendo", ha detto Obama azionando il dispositivo, inventato da 14enne scienziato in erba. Ecco il video.