Australia, carrozzina cade sui binari: attimi di terrore in una stazione di Melbourne

12:48 - Melbourne, sulla banchina della stazione diverse persone stanno aspettando un treno quando una carrozzina con un neonato si muove lentamente verso i binari. Nessuno sembra accorgersene, nemmeno un uomo che sta camminando a pochi passi. Solo la madre se ne rende conto, ma il passeggino è già caduto sulle rotaie. Per un miracolo il treno non è in arrivo e la donna, con l'aiuto dei presenti, riesce a trarre in salvo il piccolo. Ecco, nelle immagini delle telecamere di sicurezza, quanto è accaduto.