2012, è già UFO mania: boom di avvistamenti

Il 2012 è appena cominciato e già in questi pochi giorni del nuovo anno le segnalazioni di oggetti volanti non identificati sono migliaia. Le testimonianze oculari che accertano la presenza di UFO si moltiplicano e in Rete spopolano sempre più i filmati girati con cellulari o videocamere digitali che mostrano strane apparizioni in cielo.

La più grande organizzazione investigativa mondiale - "The Mutual UFO Network", con sede in Colorado - ha già ricevuto moltissime segnalazioni. Per capire la portata del fenomeno, basti sapere che in tutto il mese di gennaio del 2011 gli avvistamenti registrati dal "Mutual UFO Network" erano stati 500. Ad inizio 2012 si è già arrivati a 233.

In ben trentasei stati americani sono state riscontrate strane apparizioni in cielo e c'è da scommettere che gli altri quattordici stati che mancano all'appello non tarderanno ad inviare le loro segnalazioni.

Il fenomeno ha comunque portata mondiale e basta fare un giro sul Web per poter vedere come i video che sarebbero "testimonianze inconfondibili" di UFO siano all'ordine del giorno. Molto spesso è solo l'immaginazione che porta a conclusioni errate e la spiegazione è molto più banale: semplici lanterne, effetti ottici o palloncini vengono così scambiati per misteriosi oggetti volanti.

Qui sotto proponiamo un video girato in Giappone. A voi la scelta se si tratti o meno di un UFO.