Albania, le forze speciali diventano supereroi per i bambini malati

Un'impresa unica per le forze speciali di polizia dell'Albania. Nella Giornata mondiale dell'Infanzia i difensori della legge hanno tolto le divise per indossare i panni di Batman, l'Uomo Ragno e degli altri supereroi. Una festa in maschera a fin di bene: portare ai piccoli ricoverati dell'ospedale pediatrico un po' di gioia. Foto e video riprendono gli agenti in costume calarsi dai tetti per regalare adesivi e gadget ai bimbi affacciati alle finestre delle loro camerette d'ospedale. Uno spettacolo commovente.