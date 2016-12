Video shock: macchina passa su un bimbo di un anno. Illeso

08:00 - Quando si dice, baciato dalla fortuna! Un bimbo di un anno gattona senza pensieri in un garage quando la macchina dietro di lui, dove poco prima era salita una famiglia, parte. Retromarcia, volante sterzato ripetutamente prima a destra poi a sinistra, prima marcia e di nuovo la retro. Insomma, nemmeno a dire che di manovre non ne ha fatte l'inconsapevole guidatore. La saracinesca del garage si apre ed ecco che l'auto è pronta per andare in strada. I passanti sentono qualche verso, guardano in giro ma non vedono niente. Per fortuna, i passeggeri della macchina decidono di fermarsi ed uscire a controllare. Il bimbo è sotto divertito e illeso. Ad un anno già così fortunato