Una cena indimenticabile: norvegese si tatua sul braccio lo scontrino di McDonald's

11:03 - Va bene la passione per il Big Mac e il cheeseburger, ma questo ragazzo norvegese di 18 anni ha davvero esagerato. A causa del troppo successo con le ragazze, Stian Ytterdahl è stato costretto dagli amici come punizione a tatuarsi lo scontrino di una cena da McDonald's sul braccio destro. E a sentire la versione del giovane, gli è anche andata bene, perché l'alternativa era una bella bambola Barbie sulle natiche.

Il tatuaggio non è piaciuto ai genitori che si sono infuriati con il figlio adolescente. Soprattutto perché non mostra alcun pentimento: "E' divertente pensare che ho un tatuaggio che nessun altro. C'è anche la data e l'ora dello scontrino".



Il negozio di tattoo dove si è rivolto il ragazzo ha deciso di premiarlo regalandogli un tatuaggio da fare sull'altro braccio. In famiglia hanno già tutti le mani tra i capelli...