Spopola il riccing, sui social network ci si fotografa in spazi angusti

19:07 - Uno scatto con il lato B incuneato nell'oblò di una lavatrice, uno all'interno di un frigorifero e l'ultimo in un lavello. Così, l'attrice Christina Ricci, nota ai più per il ruolo di Mercoledì ne "La famiglia Addams", ha lanciato la mania del riccing su Twitter e Instagram. A corredo delle istantanee, ha scritto: "Essere piccoli ha davvero i suoi benefici. Guarda la mia nuova serie di foto "Io posso entrarci"".

Imitatori a ogni latitudine - Ecco, allora che il popolo del web si è lanciato nell'imitazione della star, ritraendosi all'interno di qualsiasi cosa e contrassegnando le proprie gesta con l'hashtag #riccing. C'è chi si è infilato in uno pneumatico, chi in una lavastoviglie, chi sotto il tavolo. Soluzioni creative come quelle di mettersi in un pacco di posta prioritaria o buttarsi nel cestino della spazzatura.



Non mancano gli imbroglioni: qualcuno, non proprio mingherlino come Christina, ha barato sollevando le gambe del tavolo. Qualcun altro immola i propri animali domestici e li fa posare senza ritegno all'interno degli elettrodomestici. Sono stati coinvolti anche minorenni che abbiamo scelto di non farvi vedere. Dunque, basta un po' di dieta, un oggetto abbastanza grande e uno smartphone e l'evoluzione del selfie, targata 2014, è servita.