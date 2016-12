Pinocchio: non più di 13 bugie poi il collo si sarebbe spezzato

10:18 - Pinocchio, il burattino di legno più famoso al mondo non avrebbe potuto dire più di 13 bugie. A sostenerlo una ricerca condotta da Steffan Llewellyn dell'università di Leicester. Secondo la ricerca, il collo non avrebbe retto il peso della crescita del naso. Il ricercatore ha infatti calcolato che la testa di Pinocchio pesava circa 4 chili e il suo naso era lungo 2 centimetri, quindi alla tredicesima bugia il naso sarebbe diventato talmente pesante da causare la frattura del collo. Ogni nuova bugia quindi sarebbe stata fatale per il famoso personaggio di Collodi.

Questa è solo l'ultima delle ricerche condotte sui personaggi più celebri del mondo delle favole. L'anno scorso , i ricercatori hanno affermato che il leggendario effetto di rafforzamento degli spinaci sul personaggio del cartone animato Braccio di ferro è nato da un errore matematico che aveva reso il contenuto di ferro negli spinaci dieci volte più ricco che nella realtà .