12:04 - Chi sostiene che l'aspetto non conta, cambierà idea dopo aver visto questo video girato a Parigi. Un ragazzo ha fatto un esperimento: prima ha finto di stare male vestito da clochard e nessuno dei passanti si è fermato a soccorrerlo, nonostante sia rimasto a terra diversi minuti. Poi ha simulato la stessa caduta indossando giacca e cravatta e in pochi secondi le persone si sono fermate per constatare le sue condizioni di salute.