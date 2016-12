12 settembre 2014 Nozze estreme in Russia, sembrano spose gemelle ma il marito è un crossdresser Il 23enne russo Dimitriy Kozhuhov si fa chiamare Alina Davis e ha scelto di sposarsi con lo stesso abito bianco della moglie 21enne Ellison Brux Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:32 - A prima vista sembrano gemelle identiche. In realtà, queste due spose russe, non sono sorelle e nemmeno omosessuali. All'anagrafe sono un uomo e una donna e si chiamano Dimitriy Kozhuhov ed Ellison Brux. Dimitriy ha 23 anni, si fa chiamare Alina Davis ed è un cross-dresser. Significa che si veste da donna per assomigliare alla sua consorte 21enne. In effetti i due sembrano l'uno la copia carbone dell'altra.

Il matrimonio - i due hanno dovuto superare molti ostacoli per potersi vestire entrambi da sposa nel loro grande giorno. In Russia il matrimonio fra persone dello stesso sesso è illegale, ma le autorità non hanno potuto opporsi perché i due sposi sono nati uomo e donna. Tuttavia, hanno fatto di tutto per nascondere la loro "disgrazia" agli occhi del pubblico, celebrando la cerimonia sul retro dell'edificio.