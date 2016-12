15 aprile 2014 La piramide Usa costruita per intercettare

i missili russi durante la Guerra fredda Si trova in Dakota del Nord ed è rimasta operativa per meno di un anno

13:48 - Se pensate che le piramidi si trovino solo nella Valle dei Re in Egitto, vi state sbagliando. Anche gli Stati Uniti d'America ne vantano una tutta loro: si trova in Dakota del Nord ed è stata costruita ai tempi della Guerra fredda con lo scopo di intercettare eventuali missili russi. La piramide Nekoma venne completata nel 1975 e rimase operativa per meno di un anno.