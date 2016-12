Insonne dal '73 e sano come un pesce Il caso di un contadino vietnamita

08:53 - Nel 1973, all'età di 31 anni, contrasse una strana febbre e da allora non ha più avuto bisogno di dormire. Il bizzarro caso riguarda un contadino vietnamita nato nel 1942, Thai Ngoc, insonne ormai da più di quarant'anni. Un record mai raggiunto da nessuno, visto che Tony Wright, noto per aver trascorso 266 ore senza dormire, lo fece soltanto dopo una lunga preparazione.

Thai invece lo fa naturalmente da quasi mezzo secolo. E il suo caso ha ovviamente suscitato l'interesse della comunità scientifica mondiale, vista la sua unicità. Come spiega il sito smartweek.it, che racconta la straordinaria vicenda, gli esperti propendono in maggioranza per una spiegazione, quella dei microsonni. Il vietnamita dormirebbe senza accorgersene, con brevissimi riposi, lunghi soltanto qualche minuto, che sarebbero sufficienti alle sue necessità fisiologiche.



Sarà... Chi gli sta più vicino, la moglie, assicura che da quella famosa febbre suo marito non ha più chiuso occhio, e anzi aggiunge che neanche pesanti ubriacature sono riuscite a farlo assopire, neanche momentaneamente. Il diretto interessato solo otto anni fa, nel 2006, disse che cominciava a sentirsi come "una pianta senz'acqua". Allora, i medici dell'ospedale di Da Nang lo misero sotto osservazione, effettuando su di lui molti esami per cercare di capire come il suo corpo reagisce allo strano fenomeno. Le analisi rivelarono in effetti una anomalia: l'emisfero destro del suo cervello è leggermente più voluminoso del sinistro. Ma il suo corpo è assolutamente sano.