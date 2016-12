3 agosto 2014 Giappone, come fanno a entrare 29 lottatori di sumo in un aereo? Stretti, stretti... Le foto del viaggio verso il luogo del ritiro pubblicate sull'account Twitter della Scuderia Hakkaku Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:49 - Anche per quest'anno la stagione del sumo si è conclusa, ma gli atleti non sono al riposo. Ecco infatti la squadra della Scuderia Hakkaku in viaggio verso il luogo del ritiro. E come viaggiano su un aereo 29 grossi lottatori? Dalle immagini che hanno pubblicato su Twitter si direbbe "stretti"... E le cose non sembrano migliorare cambiando mezzo di trasporto: barca o pullman che sia, quando una squadra è di peso si vede.