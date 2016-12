23 giugno 2014 Germania, si incastra nella statua di una vagina: fatto "rinascere" da 22 pompieri Durante una visita all'Università di Tübingen è salito infatti sulla scultura che campeggia fuori da uno dei dipartimenti della facoltà di Medicina, un'enorme vagina di pietra, opera dell'artista Fernando de la Jara, dal titolo "Chacan" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:16 - Un 22enne tedesco è riuscito a dare una nuova sfumatura al concetto di "sentirsi come rinato". Durante una visita all'Università di Tübingen è salito infatti sulla scultura che campeggia fuori da uno dei dipartimenti della facoltà di Medicina, un'enorme vagina di pietra, opera dell'artista Fernando de la Jara, dal titolo "Chacan", è scivolato e vi è rimasto incastrato con le gambe all'interno. Poi, vivendo una sorta di déjà vu, è stato fatto uscire.

Per liberare il giovane sono stati necessari 22 vigili del fuoco. Tanta paura, ma nessun osso rotto per lui. Meno bene invece per il suo amor proprio: uno dei suoi amici ha infatti fotografato e, chiaramente diffuso online, le foto dell'incidente.