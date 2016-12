Dopo sessant'anni Alassio dice no al concorso di bellezza "Miss Muretto"

17:11 - “Il Muretto è stato associato quasi esclusivamente al concorso di bellezza, abbiamo sentito la necessità di far tornare al centro delle attività promozionali il monumento e la tradizione alassina”. Miss Muretto quest’anno non ci sarà e a spiegarne le motivazioni è Francesco Di Biase, organizzatore dell’evento.

Il celebre muretto di Alassio è nato nel 1953 per opera di Mario Berrino, proprietario dello storico Cafè Roma. Il barista decise di abbellire il muretto di fronte al suo locale con piastrelle di diverso colore sulle quali i personaggi più celebri che passavano per Alassio avrebbero potuto riporre la loro firma. Il primo autografo arrivò proprio dal più assiduo frequentatore del bar: niente di meno che Ernest Hemingway. Oggi il muretto conta circa 800 piastrelle e vanta sigle di tutto rispetto, a partire da Giorgio Gaber fino ad arrivare a Loredana Bertè e Sandra Mondaini.



Ma quest’anno Francesco di Biase, nipote del patrono della manifestazione, ha deciso di porre fine agli eventi mondani che da anni ruotavano attorno al simbolo di Alassio. "Il Muretto, nei suoi colori e forme, è una ricchezza di per sé unica per l'intero territorio ed è da questo punto che abbiamo deciso di ripartire", ha spiegato. Annullata l’edizione di Miss Muretto 2014, il nipote di Mario Berrino assicura che si sta lavorando ad un progetto annuale per la valorizzazione di uno dei monumenti più importanti della Riviera di ponente.



Il concorso di bellezza, che ha incoronato personaggi come Maria Teresa Ruta e Simona Ventura, l'anno scorso ha festeggiato il traguardo della sessantesima edizione. In questo abbondante mezzo secolo, il concorso ha visto sfilare innumerevoli ragazze e per celebrare i 50 anni fu stampato un libro e organizzata una mostra di immagini. Nel 2008, poi, il passaggio in tv, andato in onda il 3 settembre per la prima volta su Italia 1. L'ultima Miss Muretto, eletta lo scorso anno, è Calina Pletosu.