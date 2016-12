Dire addio al ciuccio con poesia

12:30 - Capelli biondi, 17 mesi e un amore (come tutti i bimbi) per il suo ciuccio. Ora i suoi genitori hanno deciso che è arrivato il momento di liberarsene, e per farlo hanno scelto il più poetico dei modi: farlo volare in cielo con i palloncini. In queste immagini si vede la piccola Cora che lascia andare il suo ciuccio: lo osserva planare e con lo sguardo un po' nostalgico lo saluta con la manina...