5 settembre 2014 Dipingere con "gusto": al posto degli acquarelli un artista iracheno usa i gelati Con il marrone cioccolato Othman Toma realizza il manto di una tigre, mentre grazie al giallo limone riesce a dare vita alla criniera di un leone Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:28 - Per Othman Toma, artista iracheno che vive e lavora a Baghdad, i colori ad acquarelli sono troppo tradizionali e per questo ha deciso di dipingere con i gelati. Con il marrone cioccolato realizza il manto di una tigre, mentre grazie al giallo limone riesce a dare vita alla criniera di un leone. Al termine di ogni opera, poi, scatta una foto del disegno insieme al gusto di gelato usato per realizzarla... prima che si sciolga del tutto.