1 maggio 2014 Da Milano a Singapore: le strade del mondo prendono vita Fra.Biancoshock è uno street artist italiano noto nel mondo per le sue opere per le vie delle città. Per divertirsi ma anche per riflettere. Eccone alcune Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:54 - Fra.Biancoshock è uno street artist italiano noto nel mondo per le sue opere "effimere" che fanno sorridere, ma soprattutto riflettere sulla vita quotidiana e su problematiche attuali come la povertà, il degrado urbano, il capitalismo e lo stress moderno. Vuole vuole comunicare alle persone comuni attraverso l'arte, la sua arte.

Conosciuto e amato in tutto il mondo, Fra.Biancoshock ha creato opere ovunque: dalla Spagna alla Malesia passando per Ungheria e Croazia. Opere semplici, ma colorate e divertenti che rallegrano le vie tristi delle città . Un muro con le crepe viene "riparato" con un cerotto e i pneumatici diventano il famoso mostro di Loch Ness. Le sue opere, nate come creazioni temporanee di street art prolungano la propria esistenza grazie ad internet e ai social network.



Per molto tempo Fra.Biancoshock non si definiva nemmeno un artista vero e proprio, ma ora si può considerare come uno dei padri dell'arte effimera. A marzo ha racchiuso la sua arte in una mostra personale "Ephemeralism" a Milano al 77 art Gallery riscuotendo molto successo.