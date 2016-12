Brasile, rapinatore filmato mentre fa sesso con un manichino acefalo

10:12 - Un rapinatore è stato beccato a fare sesso con un manichino senza testa dopo l'irruzione in un centro commerciale. E' accaduto la scorsa settimana a Jaragua, nel Brasile meridionale. Il filmato di sorveglianza mostra l'uomo che bacia il seno di plastica e "possiede" la statua. Una volta terminato l'atto, l'uomo richiude la cerniera dei pantaloni con nonchalance e va via.

Gli agenti di sicurezza hanno scoperto la registrazione durante le ricerche investigative dopo lo scasso. La clip è stata diffusa su Youtube ed è presto diventata virale.



Il manager del centro commerciale, Ricardo Carvalho, ha dettto al "Folha de Jaragua" che l'incidente è stato "bizzarro", aggiungendo: "Se un individuo del genere è in grado di commettere un atto come questo, cosa potrebbe fare in una casa? Potrebbe fare la stessa cosa con una persona indifesa".