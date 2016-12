Usa, Zuckerberg spende 30 milioni di dollari per comprare le case dei vicini

12:39 - Mark Zuckerberg, il papà di Facebook, ovvero l’uomo che in quasi dieci anni ha fatto sì che circa un miliardo e duecentomila persone “condividesse” la propria vita con il resto del mondo, ha staccato un assegno da 30 milioni di dollari per acquistare le case dei suoi vicini, a Palo Alto, in California. Si tratta, come rileva la stampa locale, di ben quattro appartamenti adiacenti a quella del social fondatore.

Il motivo è presto detto: il multimiliardario ha deciso l’acquisto dopo aver scoperto che un costruttore era intenzionato ad acquistare una delle proprietà, per potervi edificare una villa e pubblicizzarne la vendita puntando proprio sulla vicinanza di prestigio. Per la verità il nome del 29enne Zuckerberg non è presente sui quattro contratti, tutti sottoscritti da affiliate della Iconiq Capital, società di San Francisco che si occupa della gestione patrimoniale delle sue finanze, stimate in 19 miliardi di dollari. Ma ciò nonostante, il mistero sul nuovo proprietario è durato giusto il tempo che una fonte anonima rivelasse il tutto al San Josè Mercury News.

Sebbene non ci siano state ancora conferme da parte dei diretti interessati, è tuttavia quasi certa la non intenzione di Zuckerberg di buttare giù le ville per acquistare una maestosa proprietà. Al contrario, invece, pare che Mr Facebook le abbia affittate alle stesse famiglie che le abitavano in precedenza, e che quindi conosceva già, evitando così di veder violata la sua privacy.