13:51 - Capita mai di sentire una stretta al cuore in un momento di tristezza? O un inspiegato magone allo stomaco quando ci vergogniamo? Uno studio del "Centre for Neuroeconomics Studies" della Claremont Graduate University, in California, ha rivelato che ogni singola nostra emozione ha degli effetti sul nostro fisico. Dall'emozione che proviamo il cervello manda dei segnali alle parti del corpo aumentandone la sensibilità: la felicità è l'unica emozione che ci pervade completamente, aumentando la sensibilità di tutto il corpo, al contrario della depressione che sembra quasi "spegnerci". Da questo studio è venuto fuori un grafico con le varie parti del corpo che sono stimolate da ogni singola emozione: le parti rosse indicano le zone che diventano particolarmente sensibili durante l'emozione presa in causa, le parti blu al contrario rappresentano un calo di sensibilità.