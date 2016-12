Troppo tempo al cellulare, un duo comico Usa canta: "Via il telefonino"

10:18 - Tutti a smessaggiare, chattare, navigare, giocare col telefonino, a ogni ora del giorno e della notte? Il duo comico californiano Rhett & Link (Rhett McLaughlin e Link Neal) mette in musica il suo "messaggio" per dire basta. E invita a buttare via il cellulare la coppia al ristorante, la mamma che porta a spasso il bambino, il single che cena da solo, le amiche che escono insieme e neanche si guardano in faccia. Basta cellulare, godetevi la vita. E, come dicono Rhett & Lin, "Get in the moment".