Politica serba troppo sexy: rischia il posto 20 novembre 2013 Vanja Hadzovic, 27 anni, è una consulente per il ministero degli Affari Esteri: la sua carriera è a rischio per delle foto pubblicate sul tabloid serbo Daily Blic

12:41 - Vanja Hadzovic, 27 anni, è una consulente per il ministero degli Affari Esteri: troppo bella e troppo provocante per il suo lavoro. La sua carriera nel mondo della politica è a rischio per delle foto pubblicate sul tabloid serbo Daily Blic che sembrano aver irritato non poco i membri del governo del paese balcanico. "In Serbia e all'estero sono in molti a ritenere che foto del genere possano compromettere la carriera politica di una persona", ha detto un portavoce del governo. Vanja, laureata in management e media, non commenta le foto che l’hanno messa nell'occhio del ciclone e per il momento ha chiuso il suo account Facebook. Ora il suo comportamento verrà giudicato da una commissione parlamentare.