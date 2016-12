Mosca, si celebra in Piazza Rossa il 72esimo anniversario della parata sovietica

Tgcom24 >

13:33 - Centinaia di soldati russi e cadetti militari hanno marciato oggi nella Piazza Rossa di Mosca. La commemorazione ha celebrato il 72esimo anniversario della parata militare del 7 novembre 1941, data storica in cui i soldati sovietici marciarono in Piazza Rossa contro le forze naziste e partirono per il fronte.

Il corteo del 1941 rievocava il 24° anniversario della Rivoluzione d'Ottobre, e fu una delle più importanti operazioni militari della Seconda Guerra Mondiale. Con il nemico nazista alle porte, la decisione di Stalin di realizzare comunque la tradizionale parata fu un messaggio al mondo: l'URSS non si sarebbe arresa.



Alla ricostruzione storica hanno partecipato circa 6mila persone, tra cui gli alunni del corpo cadetti, rappresentanti delle organizzazioni di bambini, associazioni patriottiche e squadre di scout. Sono state indossate le uniformi della Grande Guerra patriottica. Presenti nella Piazza Rossa anche equipaggiamenti militari risalenti a quegli anni.