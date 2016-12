Tgcom24 >

Mosca, s'inchioda i genitali davanti al Cremlino per protesta 10 novembre 2013 Mosca, s'inchioda i genitali davanti al Cremlino per protesta L'artista Pyotr Pavlensky ha ideato una nuova dolorosissima performance per accusare Vladimir Putin e la sua politica contraria ai diritti civili

15:34 - Il mondo dell'arte contro Vladimir Putin che reprime i diritti civili della Russia. A salire agli onori della cronaca è di nuovo l'artista Pyotr Pavlensky. In passato si era cucito le labbra per protestare a favore della libertà di stampa. Questa volta è andato ancora oltre. Definendo la Russia come uno Stato di polizia, ha deciso di denudarsi sulla piazza Rossa del Cremlino e inchiodarsi i testicoli. Una performance per attirare l'attenzione mondiale. La polizia, di ronda davanti al museo di Lenin, lo ha subito soccorso e portato in ospedale.