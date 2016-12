La vodka più strana? All'aroma di tette

11:06 - Nessun passaggio speciale in barrique: a rendere speciale questa vodka, prodotta in Germania e che costa 150 dollari a bottiglia, è un "filtraggio" sul seno di splendide modelle. Oltre al distillato, l'acquirente ha diritto a una foto "in posa" della bellezza che si è versata sul corpo completamente nudo la vodka. L'azienda produttrice, la G-Spirits, garantisce che il processo è completamente igienico. Chissà il gusto...