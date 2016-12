Tgcom24 >

Il pullman a due piani diventa un camper 15 novembre 2013

10:36 - Nuova vita per il mitico double decker. Un falegname inglese, Adam Collier-Woods, 42 anni, ha acquistato su eBay il leggendario bus a due piani e lo ha trasformato in un caravan. Al suo interno c'è tutto quel che serve: due camere da letto, il bagno, la cucina e un cestino per gettare i biglietti dell'autobus già obliterati. Il rinnovato mezzo si trova ora in un campeggio dell'East Sussex, a Sud di Londra.