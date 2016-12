Germania, ecco il primo hotel-carcere

11:58 - Ci sono persone che rabbrividiscono all'idea di passare una notte in carcere. Altre invece ne sono incuriosite: il ricercatissimo "Alcatraz Hotel", il primo hotel-carcere della Germania, fa al caso loro. Di recente costruzione, questo albergo è dislocato in un'ex prigione e propone camere tradizionali e originali alloggi che richiamano lo stile di una cella.

In questo albergo gli "ospiti-carcerati" possono avere un'idea della vita in prigione, pernottando nella stanze in perfetto "stile cella": finestre con sbarre, letti da carcere originali (realizzati da detenuti), lavabo e WC interni. Per rendere l'esperienza meno traumatica rispetto a una vera incarcerazione, le stanze sono provviste di comfort moderni e sono dotate della connessione wireless gratuita.



"Il Dr.Michael Koll and Dr. Andreas Kirsch hanno comprato la ex-prigione - afferma il receptionist David Woodard, 23 anni - e hanno avuto l'idea di trasformarlo in albergo nel 2007, cinque anni dopo la chiusura del carcere."