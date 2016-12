Dall'Italia all'Australia sul superleggero: l'impresa da record di due piloti vicentini

17:22 - Si è conclusa a Southport, sulla Gold Coast del Queensland, 600 km a nord di Sydney, la trasvolata da record degli aviatori italiani Antonio Forato e Roberto Bisa, che contano di entrare nel Guinness dei primati con il viaggio dall'Italia all'Australia in ultraleggeri, un'impresa che hanno chiamato "Riding the skies" (Cavalcare i cieli). Nessuno infatti ha mai realizzato una sorvolata di 22.000 chilometri e 16 Paesi, oceani compresi, a bordo di ultraleggeri da turismo: un Flysyntesys Texan Top 100 e un Technam P92 Eaglet, che hanno un'autonomia di 7-8 ore.

Partiti da Cassola (Vicenza) lo scorso otto ottobre, Forato e Bisa hanno attraversato Grecia, Medio Oriente, Golfo arabico, Pakistan, India, Birmania, Tailandia e Indonesia prima di attraversare l'Australia fino alla costa orientale.



I due aviatori hanno dovuto però rinunciare alla meta prevista di Sydney per ostacoli burocratici. Dopo aver 'invaso' lo spazio aereo di Brisbane per evitare le nuvole e la scarsa visibilità, un controllo ha evidenziato la mancanza di un requisito per i loro aeroplani.



"E' stata una grande impresa! Solo ora comincio a rendermi conto di tutto quello che abbiamo fatto", ha detto all'Ansa Roberto Biso. "Grazie anche al calore di tutti gli amici, di appassionati di volo e anche delle persone comuni che in tutti questi giorni ci hanno dimostrato, abbiamo superato momenti veramente difficili: l'attraversamento del deserto egiziano senza scalo, poi quello dell'Arabia Saudita, il Pakistan, con il primo atterraggio di emergenza, e a Pasni, in una regione del Pakistan in guerra da più di 10 anni".



"Un altro momento difficile è stato l'atterraggio a Krabi in Tailandia, nel bel mezzo di un temporale di proporzioni bibliche, dove siamo atterrati davvero oltre il limite delle possibilità dei nostri mezzi, e li' Antonio ha danneggiato il suo aereo, dovendo far arrivare dall'Italia con un volo speciale una nuova elica e un nuovo carrello anteriore. L'attraversamento del Mar di Timor, poi, è uno dei più pericolosi al mondo soprattutto se o con un aereo monomotore, figurarsi con un ultraleggero! E infine, lo sconfinato deserto Australiano". Nell'insieme, la parte più stressante è stata quella di "ottenere le autorizzazioni" e trovare della benzina in scali "che sono abituati a gestire i Boeing e che non hanno nemmeno un imbuto".