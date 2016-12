Bambino partorisce il suo "gemello"

19:13 - Xiao Feng, un bambino di due anni che vive nel Sud della Cina, è stato portato in Ospedale a causa di forti dolori allo stomaco. La sua pancia stava crescendo molto negli ultimi mesi e i genitori avevano quindi deciso di farlo vedere ad alcuni medici. I raggi X hanno rilevato la presenza di un feto "gemello" all’ interno della sua pancia. L’incredibile vicenda è avvenuta a Huaxi ed è stata confermata da un video trasmesso da una televisione locale.

Il feto, che misurava circa 20 centimetri, era cresciuto fino ad occupare i due terzi dello stomaco del bambino. Questo aveva causato molti problemi al piccolo, che aveva avuto diversi problemi a respirare nei mesi scorsi. Le sue condizioni erano così gravi che, se non fossero intervenuti i medici con un'operazione chirurgica, il bambino non sarebbe riuscito a sopravvivere. Sembra che casi come quello del piccolo Xiao Feng avvengano una volta ogni 500.000 nascite. Lo scorso anno era stato reso noto un episodio simile in Perù.