13 dicembre 2013 "La Via Lattea meglio della TV"

fotografo pubblica scatti mozzafiato Nelle immagini la nostra galassia ripresa dalla Scozia, dove è quasi assente l'inquinamento luminoso, offre un panorama invisibile dalle grandi città Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:13 - La Via Lattea, si sa, è il più grande spettacolo non solo dopo il weekend ma dell'intero universo. E così, per far vedere "che cosa la gente si perde quando se ne sta in casa a guardare la TV", il fotografo Maciej Winiarcyzk ha estratto, da una collezione di 6.500 foto, i migliori scatti della vista mozzafiato della nostra galassia dalla Scozia, dove l'inquinamento luminoso è quasi assente. Regalando panorami ormai invisibili dalle grandi città.