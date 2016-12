"Scicli e il verde", il contest fotografico locale conquista Fb ma quasi tutte le immagini sono fuori tema

Gli organizzatori del contest "Scicli e il verde" non potevano sperare in un risultato migliore: oltre 70mila immagini ricevute dal 17 agosto a oggi. Peccato però, che le foto pubblicate sulla pagina Facebook d agli utenti siano quasi tutte fuori argomento. La richiesta del concorso nato nel paesino del Ragusano era infatti abbastanza circoscritta: "Scicli e il verde è il tema fotografico di questa settimana. Scatta una foto e inviala a questa pagina. Fra una settimana la foto con più like sarà premiata con un poster 50x70." I contributi realizzati arrivano da Pisa, New York, Napoli e molte altre città del mondo. Il tono è spesso ironico e di riferimenti al tema ecologico non c'è nemmeno l'ombra.

Che fare allora con tutti i post non pertinenti con le consegne del bando? Il creatore del contest, il fotografo Angelo Blanco, ha deciso di istituire una categoria a parte: " L'evento ha riscosso un successo praticamente nazionale sia quantitativamente che qualitativamente, per cui abbiamo deciso di introdurre un premio per le foto fuori tema", dice oggi sulla pagina.



E per censire l'altissimo numero dei like ottenuto da ogni fotografia, l'amministratore ha dovuto addirittura coinvolgere una società informatica che fornirà un software specifico: "Pempton, digital agency di Andrea Cannella, da qualche ora si è offerta di aiutarci per la premiazione, e, in particolare, per la realizzazione di un software che "scoverà" le 10 foto con più "mi piace". Tra queste 10 sceglieremo la prima foto "in tema" (Scicli e il Verde) e la prima fuori tema per numero di mi piace."