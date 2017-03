"Follow me to", la parodia di una coppia di filippini è tutta da ridere

Il progetto "Follow me to", nato da un'idea del fotografo russo Murad Osmann e della moglie Nataly, ormai è diventato un cult. E gli scatti di lei, ripresa di schiena che stringe la mano a lui e lo conduce alla scoperta dei luoghi più affascinanti del pianeta, sono diventati così oggetto di parodie. Dopo i novelli sposi di Tawian in cui era la moglie a trascinare per i capelli il marito, ora è la volta di una coppia di filippini. In questo caso è lui che porta in giro lei tenendola per... le narici.