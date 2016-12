"Body freedom festival", ad agosto il nudo artistico si esibisce nelle strade svizzere

Si terrà nei giorni 21 e 22 agosto la prima ufficiale performance artistica di nudo in pubblico. Il “ Body freedom festival ” avrà luogo nella città svizzera di Biel, dove 18 artisti internazionali si esibiranno senza vestiti per le strade. Lo scopo dell'esibizione è quello di infrangere il tabù dello spazio urbano per portare il corpo nudo, inteso come mezzo artistico, fuori dalle gallerie, dove oramai i visitatori si aspettano di vederlo.

Come ha dichiarato l'artista Thomas Zollinger “oggi tutto ciò che può essere mostrato ed eseguito in gallerie o teatri può anche essere mostrato ed eseguito in spazi urbani, solo il corpo nudo, sembra rimanere un tabù”.



L'evento è sostenuto dal dipartimento di Cultura e da altre associazioni ma gli organizzatori hanno lanciato in rete una campagna di crowd-funding per raccogliere il denaro necessario a pagare le sistemazioni, i fotografi, i libretti del festival e i manifesti. Inoltre, è possibile partecipare all'evento, pur non essendo un professionista, pagando tra i 100 e i 300 dollari. Gli organizzatori permetteranno di sfilare nudi fuori dalla chiesa insieme agli artisti.



In passato Thomas Zollinger, organizzatore della performance nuda, ha già promosso iniziative dello stesso genere ma senza autorizzazioni, ricevendo quindi multe dalla polizia. Questa volta, invece, ha l'approvazione istituzione purché l'esibizione si svolga solamente in alcune strade pedonali.