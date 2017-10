Wwf, per salvare il fenicottero rosa scende in campo anche J-Ax

Il fenicottero rosa, simbolo dell'estate 2017, è diventato protagonista della nuova campagna di Wwf Italia che ha lanciato l'hashtag: #saveflamingo . Per sensibilizzare gli italiani a salvare i fenicotteri è stato scelto come testimonial J-Ax . Il rapper milanese, insieme al suo fenicottero gonfiabile, sono i protagonisti del nuovo video ideato da Testa Digital Hub , società del Gruppo Armando Testa, per Wwf Italia.

In Italia ci sono circa 20mila coppie di fenicotteri rosa, ma quasi il 50% del loro habitat rischia di scomparire a causa dell'uomo. Le Oasi del Wwf rappresentano per loro un rifugio sicuro. Per questa ragione l'Organizzazione per la protezione degli animali ha ideato la nuova campagna e invita gli italiani a contribuire per salvare i fenicotteri.



Durante l'estate sono stati pubblicati più di 2 milioni di post con l'hashtag #flamingo. Quindi dopo mesi trascorsi in compagnia di fenicotteri gonfiabili J-Ax, a nome di Wwf Italia, chiede di non abbandore a settembre quelli veri.

Per sostenere l'iniziativa è aperta la pagina wwf.it/saveflamingo dove si può contribuire per aiutare il Wwf a salvaguardare le oasi dei fenicotteri.