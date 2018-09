Svizzera, la valorizzazione delle piste ciclabili entra nella Costituzione

La Svizzera da oggi in poi dovrà sostenere i suoi vari cantoni nello sviluppo e nella realizzazione delle piste ciclabili. L’iniziativa, che era uno dei referendum in programma domenica nello Stato elvetico, è stata approvata favorevolmente dal 73,6% dei cittadini. Con questo voto, verrà modificato l’articolo 88 della Costituzione federale: sarà integrato con l’inserimento della tutela delle strade e dei percorsi per chi si sposta su due ruote.