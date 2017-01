Sotto un tetto di lattine: la comunità Usa che vive in case di rifiuti riciclati

L'architetto dei rifiuti - Il progetto del "villaggio verde" è nato da un'idea dell'architetto Michael Reynolds: costruire un'abitazione che non consumasse alcun tipo di risorsa che non fosse già stata utilizzata in precedenza. Il tutto senza il pericolo di impatto ambientale. Un'idea che ha "contagiato" gli abitanti di Taos, divenuti protagonisti di una vera e propria comunità di case ecosostenibili.



La nascita del progetto - Il "sogno" comincia a prendere forma nel 1972, quando il cosiddetto "architetto dei rifiuti" realizza la Thumb House, la prima casa ecosostenibile che assembla uno speciale impasto di terra cruda con diverse tipologie di materiali di riciclo. L'intento era quello di realizzare una costruzione abitativa a costo zero che utilizza materiali altrimenti destinati a essere dispersi in natura. In breve tempo le "Earthships" si sono imposte per autonomia energetica, approvvigionamento dell'acqua potabile e trattamento delle acque reflue.