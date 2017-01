Dalla Colombia arriva l'eco-tetto realizzato con bottiglie di plastica riciclata

Un tetto "verde" realizzato con bottiglie di plastica che mantiene la casa fresca d'estate e calda d'inverno. E' il progetto realizzato da una studentessa universitaria in Colombia per promuovere la pratica del riciclo e fornire un metodo a costo zero per la raccolta dell'acqua piovana. I "corpi" delle bottiglie fungono da vasi per una serie di piantine e fiori che coprono l'intera estensione del tetto.

La prima installazione dell'eco-tetto ideato da Carolina Fornero, dell'Università Javeriana, è stata effettuata in un quartiere di Atos de Cazucà, una cittadina colombiana dove la popolazione è molto povera e ha scarso accesso all'acqua potabile. Il progetto è stato mostrato e spiegato alle famiglie della zona, che ora potranno realizzare i propri eco-tetti in autonomia.



Per realizzare il sistema di irrigazione delle piante è sufficiente seguire alcune semplici linee guida:



1. Effettuare un'apertura nelle bottiglie da 7 a 10 cm per ogni seme

2. Riempire la bottiglia con del terriccio

3. Forare il fondo delle bottiglie per consentire il drenaggio

4. Posizionare le bottiglie sul tetto

5. Inserire nelle bottiglie il tubo per l'irrigazione

6. Collegare i tubi ad un secchio (consigliato un secchio da 20 litri)

7. Piantare i semi nelle bottiglie e irrigare