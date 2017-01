Roma batte Milano e Napoli: la Capitale è la città più trafficata d'Italia

31 marzo 2015 Roma batte Milano e Napoli: la Capitale

17:15 - E' Roma la città più trafficata d'Italia. Con un indice di congestionamento pari al 38%, la Capitale batte Milano, seconda con il 30%, e Napoli, al terzo posto con il 29%. La città eterna conquista anche il 13esimo posto nella classifica mondiale, che vede in vetta Istanbul, in Turchia, seguita da Mexico City, in Messico, e Rio de Janeiro, in Brasile.

Per percorrere un tratto di strada della Capitale, secondo TomTom Traffic Index, occorre ben il 38% di tempo in più rispetto a quello che verrebbe impiegato in una situazione di traffico regolare.



Ogni ora, nella Città Eterna (a questo punto anche per la coda) i romani perdono ben 24 minuti tra gli ingorghi, dal Raccordo Anulare alla Tiburtina. In un solo anno un automobilista romano spende ben 93 ore della sua vita in coda. Il 19 dicembre è stato il giorno peggiore del 2014..



Al secondo posto Milano, che non festeggia di certo. I giorni no per gli automobilisti meneghini sono il lunedì mattina e il venerdì sera con picco mattutino 71% e picco serale 67%. Il giorno peggiore dello scorso anno è quello del 24 ottobre del 2014.



Guardando sempre all'Italia, il terzo gradino del podio, come detto, va a Napoli: sui circa 8.900 chilometri di rete stradale partenopea, i napoletani perdono 75 ore all'anno bloccati nel traffico, arrivando a destinazione con almeno 20 minuti di ritardo. Nel 2014, il giorno da bollino nero è stato lunedì 22 dicembre.