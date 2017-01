Risparmio senza freddo, 14 modi per riscaldare casa in maniera "green"

View image | gettyimages.com 1. Bevande calde - Bere una bella tazza di tè, caffè, cioccolata calda o tisana che sia può costituire un rimedio efficace contro i brividi di freddo.

2. Chiudere le porte... - In casa sarebbe opportuno non lasciare aperte le porte che non si stanno utilizzando. In questo modo si crea meno corrente negli ambienti interni e si evita la dispersione di calore.

3. ...ma lasciare aperta quella della cucina - La cucina è solitamente l'ambiente più caldo della casa, vuoi per l'utilizzo dei fornelli, vuoi per la presenza di elettrodomestici come forno, lavatrice o frigorifero spesso o perennemente in funzione. Aprire la porta della cucina, dunque, permetterà al calore di espandersi nel resto dell'abitazione.

4. Visita all'amico ricco - Ognuno ha un amico, parente o conoscente benestante al punto di non preoccuparsi del peso delle bollette di luce e riscaldamento. Bene, se si ha freddo andare a fargli visita con una qualunque scusa non è affatto una cattiva idea. Tanto lui terrebbe i caloriferi accesi comunque. Monopolizzateli e godetevi il calduccio.

5. Comprare uno "slanket" - Si tratta di una coperta con le maniche, molto diffusa oltreoceano e incredibilmente calda. Per riposarsi sul divano o leggere un libro senza brividi di freddo.

6. Candele - Magari non sembra, ma accendere qualche candela in giro per casa può innalzare la temperatura interna. E comunque si crea un'atmosfera "calda" e intima.

7. Occhio agli spifferi - Dotarsi di cuscini e rotolini di stoffa imbottiti para-spifferi può essere un ottimo investimento. Oltre a donare un tocco piacevole all'arredo della casa, evitano la dispersione di calore e quei fastidiosi "soffi" gelidi che penetrano dalle fessure di porte e finestre.

8. Tappeti - Mettere giù qualche tappeto evita la dispersione di calore attraverso il pavimento. Con il vantaggio di poter camminare anche scalzi su una superficie decisamente più calda e morbida rispetto alle mattonelle.

9. Tutina in poliestere - Nulla è più efficace di una tuta in poliestere per isolare il corpo dal freddo esterno con un "effetto sauna" corroborante. Occhio però agli spifferi quando ci si spoglia.

10. Tende e tapparelle - A proposito di spifferi, chiudere e serrare tende e tapparelle evita spiacevoli fughe di calore dagli ambienti casalinghi. E se vi sembra tutto più buio, ci sono sempre le candele del punto 6.

11. Tende e tapparelle/bis - Ricordatevi di spalancarle durante il giorno: il sole entrerà e riscalderà naturalmente la casa.

12. Vestirsi a strati - Uno dei rimedi più antichi ed efficaci contro il freddo è quello di coprirsi di strati di indumenti. Maglie, magliette, maglioni, leggins, pantaloni, piagiami e soprabiti. Al diavolo il look: le abitudini dei nonni sono sempre una garanzia.

13. Usare il forno - Una torta contro il freddo. Mettersi all'opera ai fornelli e soprattutto al forno innalzerà la temperatura della casa grazie al calore sprigionato. Inoltre mangiare è un'attività a prova di brividi.