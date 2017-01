Riscaldamento globale, polvere di diamante nel cielo per ridurre la "febbre" del pianeta

Spruzzare polvere di diamante in atmosfera per riflettere i raggi del Sole e abbassare la "febbre" del pianeta provocata dall'effetto serra: è l'idea lanciata da un gruppo di climatologi dell'Università di Harvard in uno studio pubblicato su Atmospheric Chemistry and Physics. Secondo i calcoli dei ricercatori, le preziose nanoparticelle sarebbero molto più efficaci e rispettose dell'ambiente rispetto ai cosiddetti aerosol di solfati, da anni al centro del dibattito sul riscaldamento globale.