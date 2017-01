19 gennaio 2015 Riscaldamento globale, Nasa: nel XXI secolo i dieci anni più bollenti di sempre L'agenzia spaziale Usa conferma i dati presentati all'inizio di gennaio dall'Agenzia meteorologica giapponese: il 2014 è l'anno più rovente dal 1880 Tweet google 0 Invia ad un amico

18:02 - Il 2014 sbriciola tutti i precedenti record sul riscaldamento globale. Non soltanto l'anno scorso è stato il più caldo dal 1880 (dati Nasa), quando sono iniziate le misurazioni strumentali a livello planetario, a oggi, ma sei mesi su dodici (maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre e dicembre) hanno fatto registrare le temperature più alte di sempre. Inoltre, l'anno appena concluso si inserisce in una tendenza iniziata nel XXI secolo: ad eccezione del 1998, infatti, i dieci anni più roventi di sempre si sono verificati dopo il 2000.

Già l'Agenzia meteorologica giapponese aveva, all'inizio di gennaio, anticipato l'eccezionale primato del 2014. I dati diffusi dal Sol Levante sono ora confermati dalle analisi della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) e della NASA (National Aeronautics and Space Administration): l'anno appena concluso ha fatto registrare una temperatura di 0,69 gradi centigradi superiore alla media del XX secolo (pari a 13,9 gradi).



Il 2014 è il 38esimo anno consecutivo, a partire dal 1977, con una temperatura media globale sopra la media. Gli scorsi dodici mesi hanno superato di 0,04 gradi il 2010 e il 2005, seguiti dal 1998 e dal 2003. Le analisi della Nasa si basano sui dati di 6.300 stazioni dislocate sulla terraferma, oltre alle piattaforme localizzate sulle navi e sulle boe oceaniche e alle misurazioni provenienti dalle basi in Antartide.



Le aree più "bollenti" del pianeta, quelle che hanno fatto registrare le anomali più notevoli rispetto alle temperature medie, sono risultate essere alcune delle zone più fredde del globo: Alaska, Groenlandia nord-orientale e la Siberia orientale. Pochissime, invece, le località in cui il termometro è rimasto sotto la media: tra queste spiccano gli Stati Uniti orientali e l'Antartide.