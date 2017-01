Rinnovabili, Stati Uniti alimentati al 100% da energia pulita entro il 2050

L'analisi dei parametri - Gli esperti del The Solution Project - questo il nome dello studio - hanno preso in esame gli attuali consumi e il mix energetico di ogni nazione e le specificità dei vari territori, dal Maine alla California. Per fare questo sono stati presi in esame vari parametri, a cominciare dall'esposizione al sole e dal numero di tetti esposti a sud e non ombreggiati adatti a ospitare pannelli solari. La raccolta dati si è poi concentrata sulle mappe del vento per stabilire dove le turbine eoliche offshore fossero un'opzione. Per quanto riguarda altre fonti energetiche, i ricercatori hanno stabilito che il geotermico è praticabile a costi sostenibili solo in 13 Stati e che non c'è bisogno di nuove dighe per l'idroelettrico, ma solo di rendere più efficienti quelle già costruite.



La roadmap interattiva - L'elaborazione dei dati raccolti ha consentito infine la realizzazione di una mappa interattiva degli States che offre un profilo personalizzato per ogni nazione, dal mix energetico perfetto ai nuovi posti di lavoro, dai risparmi di spesa sanitaria a quelli in bolletta, dai tempi per il ritorno economico degli investimenti alle morti per inquinamento dell'aria evitabili.



I vantaggi della svolta "verde": ambiente, salute, lavoro - Nel complesso, sottolineano gli esperti, la conversione al 100% di rinnovabili salverebbe 63mila vite all'anno, creerebbe decine o centinaia di nuovi posti di lavoro in ogni Stato e richiederebbe non più dello 0,5% del territorio da destinare a pannelli fotovoltaici o a turbine eoliche. Nello studio si afferma inoltre che questa soluzione "eliminerebbe le emissioni di gas a effetto serra derivanti dai combustibili fossili, che diversamente costerebbero al mondo 3.300 miliardi di dollari all'anno da qui al 2050".