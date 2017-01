Rinnovabili, realizzato un sistema ibrido eolico e solare: energia anche senza sole

Una delle novità dell'impianto ibrido è la presenza di un micro-inverter di ultima generazione, un regolatore di carica solare che massimizza la tenuta in potenza sia per le turbine eoliche che per i pannelli solari. In tal modo il sistema garantisce la massima efficienza senza la necessità di hardware o software, producendo fino a 135 chilowattora di energia al mese in condizioni ottimali. SolarMill è stato ideato per essere utilizzato in zone dove l'elettricità scarseggia oppure ha costi elevati.



Le turbine iniziano a produrre energia elettrica a partire da una velocità del vento di 2 metri al secondo: un valore che offre il vantaggio di disporre di elettricità anche durante la notte. Il tutto in dimensioni "contenute": SolarMill occupa infatti una superficie di tre metri di larghezza per due di altezza, a fronte di un peso complessivo di 170 kg.